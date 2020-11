Aasta isa kasvatab lapsi julgeks kui kotkad

Aasta isa tiitli pälvija nimi tehti teatavaks eile õhtul karges sügisõhus Kuressaare keskväljakul.

"Tänavune aasta isa on mitmekülgne ja entusiastlik, töökas, arukas ja abivalmis. Teda iseloomustavad sportlik sihikindlus ja töövõime," iseloomustas naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr 42-aastast kolme lapse isa Taavi Tuisku, Kuressaare ametikooli teabejuhti ja õpetajat, Kaitseliidu Saaremaa maleva liiget ja noorkotkaste rühma juhti, aktiivset kogukonnaliiget.

"Olla oma ala parim ja selle nimel tulemuse saavutamiseks tööd teha pole üksnes talle omane, vaid kogu pere moto," ütles Kirr. "Ta innustab mitte ainult oma lapsi, vaid paljusid väikeseid noorkotkaid."

"Kui Mare Kirr helistas, et just mind on aasta isaks valitud, sattusin esialgu eitamise faasi," tunnistas Taavi Tuisk Saarte Häälele. "Ma ei mõistnud, miks just mind välja valiti – on ju meie maakonnas ometi nii palju tublisid isasid. Loomulikult annan endale aru, et selline tiitel on väga suur au – püüan selle vääriline olla."

Üheksa kandidaati

Seekord esitati aasta isa konkursile üheksa kandidaati. Nende hulgas oli ettevõtjaid, kogukonnaelu edendajaid, spordivaldkonnas tegutsejaid. Ühe tubli isa esitas konkursile tema oma abikaasa.

Mare Kirri sõnul rõõmustas teda, et enamik kaaskirju esitajailt olid väga põhjalikud ja südamlikud. "Üks kriteerium on konkursil ka see, et aasta isa kandidaat võiks olla ühiskondlikult aktiivne inimene," märkis ta.

Kirri hinnangul väärinuks aasta isa tiitlit koguni viis kandidaati. "Salajasel hääletusel langes kaalukauss Taavi kasuks ehk seetõttu, et ta tõesti panustab väga palju," nentis Mare Kirr.

Aasta isa, tema peret ja keskväljakule kogunenud publikut tervitas ka Kadi raadio tegevdirektor ja Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siiner. Korraldab ju naiskodukaitse Saaremaa ringkond aasta isa konkurssi koos Kadi raadio ja ajalehega Saarte Hääl. Tänavu 14. korda.

"See aasta on olnud keeruline meile kõigile," tõdes Siiner. "Seda olulisem on, et meil oleks kõigil keegi, kellele toetuda, kui seda peaks vaja olema. Tänan Saarte Hääle ja raadio Kadi nimel kõiki isasid, ükskõik kui vanad te olete – selle eest, et te meie jaoks alati olemas olete."

Südamlikul isadepäeva kontserdil astusid üles solistidekonkursi Kevadümin 2020 parimad lauljad, Saaremaa ühisgümnaasiumi rahvatantsijad, Kuressaare muusikakooli saksofoniansambel TEMAMI, naiskoorid Piret ja Lyra ning Saaremaa meeskoor SÜM.

Nii tänavune aasta isa Taavi Tuisk kui ka aasta ema Anne-Li Tilk said naiskodukaitsjailt kingituseks tooli, mille meisterdanud Ahto Vikat Leisi kandi ettevõttest Insignia Group, ja lillekimbu K-Cordisk OÜ-lt.

Leiab alati lahenduse

Kolme last kasvatava 42-aastase Taavi Tuisu esitas aasta isa kandidaadiks tema tööandja Kuressaare ametikool, kus Tuisk teabejuhina ametis olnud tosin aastat. Lisaks töötab ta riigikaitse, e-turunduse ning äri- ja kutse-eetika õpetajana ning osaleb välisprojektides. Just Tuisu eestvedamisel sai 11 aastat tagasi alguse üks ametikooli traditsioone – esmakursuslaste kolmepäevane sisseelamislaager Karujärve ääres.

2012. aastal pälvis Taavi oma töökaaslastelt aasta kolleegi tiitli ning pole möödunud ühtegi aastat, kus ta ei oleks saanud tunnustust nimega Hea Tegu.

Kolleegid iseloomustavad Taavit rõõmsameelse ja positiivse ellusuhtumisega inimesena, kes on alati heatahtlik ja abivalmis.

"Kui Taavile öelda, et teeme ära, siis tehtud see saabki," kinnitasid töökaaslased Taavi kohta konkursile saadetud kirjas. "Tal on omapärane oskus läheneda ka halbadele ja rasketele olukordadele positiivsest küljest ning leida üles see üks ja hea miski, mis aitab kaasa keeruliste suhete või olukordade lahendamisel."

Kolleegide sõnul on Taavi isa, kes jõuab kõike – käib tööl, lähetustes, tegeleb lastega palju rohkem ja pühendunumalt kui üks tavaline isa. "Selles peres sirguvad lapsed, kes jäävad ellu tõenäoliselt igas olukorras, jäädes seejuures alati viisakateks, teistega arvestavateks, sõbralikeks ning väärtustades oma ema-isa ja kõiki teisi inimesi," kirjeldavad vastset aasta isa tema töökaaslased.