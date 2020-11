Kui palju rannarahvas ja saarlased teistest lollimad on?

Konkreetselt: vallavalitsus(t)el tuleb teha riigikogule ettepanek looduskaitseseaduse § 38 lõike 1 muutmiseks, et kaotada ehituskeeluvööndi erisus saartel, muuta ehituskeeluvööndi ulatus 200 meetrilt 100 meetrile, samuti mitte laiendada keeluala üleujutusala võrra.

Paar tähelepanekut, mis on tehtud selle probleemi korduvatel aruteludel. Saaremaa randades ja ka mujal Eesti saartel meri taganeb, õigemini maa kerkib merest. Seega ei ole ohtu, et eile 100 meetri kaugusele rannast ehitatud maja oleks homme otsapidi vees. Seda on korduvalt rääkinud ka kauaaegne mereäärne vallavanem Ludvik Mõtlep.

Jaanus Tamkivi märkis juba keskkonnaministri ametis olles, et küsimus pole enamasti otse rannale ehitamise soovis, vaid just 100 ja 200 meetri vahes.

Ja kui palju peab seda mereäärset maad siis õieti olema, et saan valida, kas ehitan merest 100, 200 meetrit eemale või veel kaugemale?

Äkki tuleb üleujutus

Võib-olla saab ehk ka ilma looduskaitseseadust muutmata, kuid seda enam peab kohendama teisi norme. Planeerimisseadus ütleb, et üldplaneeringu ülesanne on nii korduva üleujutusega ala piiri määramine mererannal kui ka ranna ja kalda ehituskeelu vööndi suurendamine ja vähendamine. Kas see on otstarbekas? Kes ütleb, kuhu ulatub järgmine üleujutus ühes või teises kohas? Kes veel mäletab 2005. aasta jaanuaritormi? Sellist üleujutust pole olnud enne ega ole tulnud ka pärast. Aga äkki tuleb siiski?! Ja hullemgi veel? Selle loogikaga peaksime ehituskeelu kehtestama senise kõrge veeseisu suhtes... kui mitme meetri kõrgusele joonele?

Keskkonnaamet on seda pügalat tõlgendanud mõnikord nii, et ehituskeeluvööndit tuleb arvestada 1 meetri samakõrgusjoonest. See on mõnes kohas viinud ehituskeeluvööndi merest 400 meetri kaugusele. See pole ei mõistlik ega piirangu eesmärk (kuigi ametnikul on siis hea rahulik uni...).

Mõnigi kriitik leiab, et kui me lubame (ja kes need “meie” ikkagi on?) veele liiga lähedale, siis peab neid vette ehitajaid kriisiolukordades päästma ja evakueerima hakkama. Selline riiklik ettehooldus on omane totalitarismile.

Kui räägime kodanikuühiskonnast, siis peab esikohal ka tegelikult olema kodanik, tema õigused, kohustused ja – vastutus. Rumalukene või riskialdis võtku endale vajalik kindlustus ja kui kindlustus on samuti riskialdis ning kokkuvõttes on toimunud norme eirav ehitamine ja sellisele ehitusele kasutusloa andmine (kohaliku võimu poolt) ning see kõik on viinud olukorrani, kus on vaja teha kulutusi ühisest rahakotist (pääste-eelarvest), küllap siis on ka võimalus päästekulud lolli otsuse tegijalt sisse nõuda.