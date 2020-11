Torm nagu tavaliselt: "Sügistuuled. Mitte midagi erilist”

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Eile hommikul kella kuue ajal tuli päästjatel kõrvaldada Leisi maanteele langenud puu, mis takistas liiklust. Päeva jooksul murdus veel üks puu Mustjalas. Need jäidki tööpäeva lõpuni suurimateks tormiga seotud väljakutseteks.

"Üks või kümme puud – need meile probleeme ei tekita. Kui jutt käib juba kuuekümnest ja kui need on väga ühes piirkonnas, siis ehk pisut. Aga ega puu langemine ole nii karjuvalt kiire juhtum, me saame tarvidusel ka kaugemalt abi juurde tuua. Puusaagimisjõudu on meil igatahes kenasti," rääkis Lindmäe.

Päästepealik arvas, et varasemad tugevad edelakaare tuuled on enamiku nõrgemaid puid viimase aasta jooksul juba maha võtnud. Teine asi on see, et lehtpuud on juba raagus ja neil ei ole enam n-ö purjepinda, lisas ta.

Raido Liitmäe FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Eile hommikupoolikul näitas elektririkete kaart rohkem katkestusi Sõrves, Mustjalas ja Muhu saarel. Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et vool oli tõepoolest ära nii Liival kui ka kaugemates külades, kuid enamasti lühiajaliselt, 10–15 minutiks, mõnel pool paraku ka pikemalt. "Kauplus oli korraks pime ja ka hooldekodu. Õnneks taastus vool kiiresti," sõnas ta.

Vallavanem nentis, et tuulisema ilmaga kipub Muhus üsna sageli elekter ära minema. "Igaks juhuks on alati mõistlik vett varuda," lausus ta ja lisas, et mõne koha elektrivarustuse parandamisest on räägitud juba aastaid, kuid tulutult.

Valla jaoks muutub olukord problemaatiliseks siis, kui voolukatkestus venib pikemaks kui kuus tundi, eriti talvisel ajal. Kauplus, hooldekodu, katlamaja, veevärk – kõik on löögi all. "Generaatoreid meil nii palju pole," tõdes Liitmäe.

Tööpäeva lõpuks oli rikete kaart Saaremaa kohalt puhas, küll näitas see arvukalt voolukatkestusi mandril. "Brigaadid toimetavad kõikjal Eestis ning hetkel saab öelda, et olukord on kontrolli all. Kriitilist seisu pole õnneks üheski maakonnas," hindas olukorda Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.