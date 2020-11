Järjekordne kivi ääremaastumise halli müüri

Plaanitud seadusemuudatusest tekkivat ajalist ja rahalist lisakahju ei kannaks mitte ainult kõik asjasse puutuvad ettevõtjad. Ringiga jõuaksid kõik need lisakahjud paratamatult kogu Saaremaa majandusoludeni tervikuna. Kuid veelgi halvem on, et lammutades toimivat kohtualluvuse süsteemi, looks planeeritav muudatus järgmise pretsedendi Eesti kohtusüsteemi edasiseks tsentraliseerimiseks. Selle kaudu muuhulgas ka Saaremaa edasiseks ääremaastumiseks.

Just nõnda, pisikeste kivikeste haaval, ongi ju kogu ääremaastumise müüri siiani ehitatud. Ja ikka mõistlike ratsionaalsete põhjendustega. Antud juhul on põhjenduseks soov suurendada spetsialiseerumist kohtunike hulgas. Sellegi põhjenduse muudab arusaamatuks asjaolu, et füüsiliste isikute pankrotid jääks eelnõu kohaselt endiselt kohapealsete kohtunike tööks. See tähendab, et nad peaksid endiselt pankrotte menetlema ja kõiki vastavaid koolitusi läbima. Võib jääda mulje, et tegu on lihtsalt kellegi kõrgendatud huviga koondada äriühingute pankrotimenetlused ainult Tallinna ja Tartu haldurite kätte. Kohalike kohtunike kompetentsi või tööjõudlust eelnõus igatahes kahtluse alla seatud ei ole.