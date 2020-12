Saaremaa gümnaasiumi logo valisid välja õpilased

Enne tööle asumist intervjueeris NOPE meeskond õpilasi, et paremini mõista nende arusaamu Saaremaast ning mis on nende jaoks kooli juures oluline, rääkis Visak sümboolika loomise protsessist.

Agentuuri NOPE loovjuhi Nele Eriksoni sõnul jäid kõlama mõtted silmapiirist – meri, tuletornid ja meri. “Kuna horisondi taha ei näe, siis muutub see väge täis olevaks inspiratsiooniallikaks,” ütles Erikson. Selle ideega mindi edasi, lisati hariduse ja tulevikuperspektiiv ning sündiski narratiiv “Silmaring”.

“Kes otsib, leiab sealt ka S-tähe, kaks akent,” märkis Ivo Visak. Ta lisas, et eelmisel nädalal avalikkuse ette toodud logo kohta on arvatud ka, et selles võib näha kooruvat tibu. “Viimane pole ilmselt taotluslik, kuid tore sellegipoolest,” sõnas Visak.