Hambapolikliiniku ees muutus parkimine ajaliseks

Saaremaa vallavalitsus muutis parkimiskorraldust Kuressaare hambapolikliiniku ees, kus kehtib nüüdsest samasugune ajaline parkimiskord nagu kesklinnas. See tähendab, et seitsmel parkimiskohal on tööpäeviti kell 10–17 parkimine lubatud kahe tunni ulatuses.