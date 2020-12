Abordivastased, kas me elame 19. sajandil?

Riigikogu erakondade katuseraha jagamise teema on alati kirgi kütnud. Seekord otsustasid koalitsioonierakonnad sättida oma ettepanekud ühte nimekirja, näidates nii oma ühiseid soove ja eelistusi. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE kaalutletud soov on pakkuda katust abordivastasusele. Nii saab suurima toetuse, 171 000 eurot, alles neli kuud tagasi loodud abordivastane liikumine MTÜ Elu Marss.

See kristlik organisatsioon, kelle tegevus on suunatud traditsioonilise pere ja sündimata elude kaitseks, on siiani avalikkusele teada vaid kui augusti lõpus toimunud abordivastase meeleavalduse korraldaja.

Sattusin juhuslikult samal ajal Kunstihoonesse näitust vaatama ega suutnud imestada, mis jutt Vabaduse platsile paigutatud lavalt mikrofoni kaudu kõlas. Rääkis paatoslikkust täis naisterahvas. Jäin seisma nagu soolasammas ega taibanud, kuhu ma sattunud olen: kui kodunt tulema hakkasin, oli aasta 2020, Vabaduse platsil kõlanud jutu järgi toimunuks miiting aga justkui üle-eelmisel sajandil. Miks ühtäkki selline mure ja vaev aborditeemadel? Meie riigis ega okupatsiooniajal pole see iial teema olnud. Mis urkast see välja tõmmati?

Tuleb välja, et suvine miiting polnudki üks sajandite tagune eksirännak Vabaduse platsile, vaid EKRE eestvedamisel valitsuserakondade tänasesse päeva leitud oluline ühiskondlik probleem. Teistest seni teatutest veelgi olulisem, nagu näha ühisnimekirja eelistustest.

Nn katuserahade jaotus annab kõige selgemalt sõnumi, mis on praegusajal riigijuhtidele oluline. Vastloodud MTÜ Elu Marss toetus (171 000) on kaks korda suurem kui näiteks toetused MTÜ-le Eesti Vähiliit (40 000), MTÜ-le Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (18 500) ja Toidupank (5000) ühtekokku. Avalikult näidatakse, millised on valitsejate prioriteedid.

Osa inimõigustest

Niisiis saavad inimesed teada, et valitsuse ja riigikogu enamuse hinnangul on sügisel 2020 Eesti suurim probleem naised ja abort! Mis siis meie rahva vabaduse teekonnal juhtunud on? Tõsiasi on, et alates Eesti taasiseseisvumisest on omal soovil tehtud abortide arv Eestis pidevas languses. Viimase kümne aasta jooksul on abortide arv langenud poole võrra.

Sotsiaalminister Tanel Kiik arvab, et "arusaadavalt ei tee ükski pere sellist otsust kergekäeliselt, selliste perede ründamine, halvustamine pole väärikas". Ja ometi esitavad koalitsioonierakonnad ühiselt olulisima "regionaalse investeeringuna" tegevustoetuse abordivastasele mittetulundusühingule.

Me elame 21. sajandil ja õigus abordile, sh abordi kättesaadavus, on elementaarne osa inimõigustest. Eestis tehakse tuhande viljakas eas naise kohta 14 aborti ja see näitaja on veel madalam vaid Põhjamaades. Kui me siiski ütleme, et Eestis tehtud abortide arv on probleem, siis on "probleemil" ka teaduspõhiseid lahendusi.