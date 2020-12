Uus nädal lubab väikseid miinuskraade ka saartele

Esmaspäeval jääb Läänemeri ikka piirivööndiks lääne poolt survestava madalrõhkkonna ja Venemaal oleva kõrgrõhkkonna vahel. Ilm on sajuta ja tänastel andmetel ka võrdlemisi selge taevaga. Kagutuul püsib ikka tugevana. Õhutemperatuur langeb hommikuks 0..-4°C-ni, saartel ja läänerannikul on 0..+4°C, päeval on -2..+1, saartel ja läänerannikul kuni +3°C.