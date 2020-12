Kaante vahele sai “Pildikesi Mustjala kihelkonnast”

Kust sai Mustjala oma nime? Legende on mitmeid, näiteks et nimi tulevat sellest, et Mustjala kandis olevat palju tõrva aetud ja selle tegevuse juures läinud inimeste jalad väga mustaks. Lugeja saab teada, et Mustjala territoorium kuulus varem Kihelkonna kihelkonna alla, esmakordselt mainitakse seda 1645. aastal. Mustjala eraldumine Kihelkonnast algas küll veidi varem, kui asutati Mustjala riigimõis. 1605. aastal ehitati Mustjalga Püha Anna kabel, mis andis esimese tõuke Kihelkonnast eralduda.