Noorkotkad ja kodutütred valivad aasta tegijaid

Kodutütarde noorteinstruktor Ingrid Paiste ütles, et aasta kodutütre nominendiks esitatud Luise Alle on Vanalinna rühma kodutütar aastast 2013 ning praegu õpib ta Kuressaare gümnaasiumis. Luise on tugevate juhiomadustega kodutütar, kes on pisematele kodutütardele suureks eeskujuks. “Ta on väga aktiivne tegutseja, leiab alati võimalusi ja lahendusi asjade korraldamiseks. Positiivne, särasilmne ja eeskujuks paljudele noorematele kodutütardele! Lisaks kodutütarde organisatsioonis tegutsemisele leiab ta aega ka muude hobidega, nagu fotograafia, laulmine ja etlemine, tegelemiseks,” rääkis Paiste.

Aasta kodutütarde noorteinstruktoriks nomineeriti Lümanda põhikooli õpetaja Tiina Niit, kes on kodutütreid juhendanud juba aastaid. Ingrid Paiste ütles, et Tiina teeb oma tööd suure südame ja entusiasmiga ning oskab suurepäraselt inimesi kaasata ja innustada. Seda tõestab ka asjaolu, et tänu Tiinale osalevad peaaegu kõik Lümanda kooli tüdrukud kodutütarde ettevõtmistes. “Tema nooruslikkus ja energiline hoiak on see, mis noored tegutsema paneb. Tiina elab kaasa kõigile oma noorte edusammudele ja on tänulik võimaluste eest, mis neile osaks on saanud,” sõnas Paiste. Tiina toetajaliige Marie Köster on öelnud, et Tiina on tõeline särainimene oma pärlite seas.

Aasta noorkotka nimetusele on Saaremaa malevast nomineeritud Rando Nõmm, keda saadab malevas ausa, õiglase, teotahtelise ja oma arvamusega noormehe kuulsus. “Ta on alati valmis võtma oma õlule erinevate ürituste planeerimist ja läbiviimist. Rando kohta võib tõesti öelda “Alati valmis!”. See on tema moto ja mootor, mis teda edasi viib, sadagu taevast rahet või löögu välku,” iseloomustas Nõmme Saaremaa malev.

Noorkotkaste noorteinstruktor Raivo Paasma ütles, et Rando on noorkotkas alates 2016. aastast ning noormees on rühmapealiku abiks Saaremaal rühmas, mis keskendub peamiselt merendusele. "Hetkel omandab ta haridust Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, mis on küll pisut eemal Saaremaast, kuid siiski kui midagi on kodusaarel toimumas on Rando alati kohal, et saada osa põnevatest seiklustest ja väljakutsetest. Oma elu vältel on ta teinud palju sporti ja osalenud paljudel võistlustel," sõnas Paasma. "Rando oma tegevustahte ja initsiatiivikusega teenis ausalt välja ka 2020 aasta Võidutule tooja nominatsiooni. Ja ta tegi selle ära. Ja tegi korralikult, laitmatult. Nii nagu üks noorkotkas peab oma ülesannet täitma."