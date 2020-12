Perekodu maja on valgusküllane, avar ja vaikne. Lapsed on koolis. Avatud köögis pika laua taga istub kolm pereema: Raili Sema, Virge Sarapuu, Aivi Jaus. Perekodu emad nagu emad ikka, ainult selle vahega, et nende hoolitseda on nädalase vahega üks ja sama pere. Kohtumise ajal oli ematööl Virge.