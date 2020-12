Must kaart saadetakse inimestele, kes on aasta jooksul toime pannud neli või rohkem liiklussüütegu. Kui eelmisel aastal saadeti Saaremaale üheksa kaarti, siis tänavu on kaardisaajate hulk natuke suurenenud ja musta kaardi saab Saaremaal 15 inimest.