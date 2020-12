“Jõulude mõte ongi ülepingutamine. Siis lauldakse laule, mida terve aasta jooksul tavaliselt ei laulda. Lakke riputatakse parasiittaim, et selle all saaks kedagi suudelda. Trügitakse läbi rahva, et armastatud inimesele eriline kingitus osta. Milleks niimoodi pingutada? Sest jõulude mõte on andmine. Ja seda teha on paganama hea tunne!”

Filmist “Jõuluvana kostüüm” (“The Santa Suit” 2020)

Siret Liiv FOTO: Erakogu

Me ümber on nii palju glamuuri, mis pole päris. Nii palju välist sära, lihtsalt kullavärviga ülekatmist. Kellel uhkem kuusk, kellel ilusamad jõulustuudio pildid, kellel rohkem ja kallimad kingitused. Asjadega pingutatakse üle, aga üle pingutatakse ka suhetes ja sõnadega ning sageli ka tegude ja ettevõtmistega.

Mõni aeg tagasi kuulsin ühest vahejuhtumist, kus osalejateks lapsed ja kus üks osapool, julgemata tunnistada omapoolset viga, süüdistas teist nii, et asjasse segati lausa politsei. Asjaolude selgudes tuli tõde välja ja süüdistaja poolne täiskasvanu lisas vabanduse lõppu sõnad: “Oleme sõbralikud edasi. Varsti on ju jõulud!”

Mõtlesin siis, et huvitav, mis põhjendus see veel on? Kas siis, kui jõulud läbi, jätkub salakaval mäng edasi?

Ela lähedastele, mitte ilmarahvale

Kui hiljuti koolitusel käisin, ütles koolitaja, et ta ei jõua ära oodata, millal see aasta 2020 ometi läbi saab, aga õnneks on seda jäänud veel vaid mõni kuu. Minul aga tekkis küsimus (mida ma temalt muidugi ei küsinud): huvitav, kas siis, kui käes on 1. jaanuar 2021, on kõik hästi?

Igal aastal mõtlen jõulude ajal, miks inimesed just siis kirikusse kipuvad. Kirik on ju kogu aeg ühe ja sama koha peal ning tema eesmärk – pakkuda inimestele võimalust millessegi vägevasse uskuda – on iga päev sama. Inimesed otsivad aga ilu ja jõulutunnet. Otsivad seda tunnet, mida nad tundsid lapsena. Paraku on nii, et seda tunnet ei leia vist enamik meist enam kunagi. Ei saagi leida, sest me ei ole enam lapsed.

Just selle sama pärast, et jõulutunne ei ole enam see, me ilmselt pingutamegi ja mõnikord pingutame ka üle. Tänavuse Coca-Cola jõulureklaami sõnum on minu arvates suurepärane idee meile kõigile: leida see õige tunne enda sees. Aastal 2020 maailma vallutanud haigus on (minu arvates!) tegelikult hea võimalus see tunne taasavastada. Loomulikult on neid, kes jätkavad vanaviisi, mustmiljon. Mina aga loodan, et teine mustmiljon on neid, kes suudavad selle tunde üles leida või endas äratada just tänu sellele, et kehtestatud piirangud mitte ei sunni, vaid annavad võimaluse olla koos oma perega. Võimaluse elada oma lähedastele, mitte kogu ilmarahvale.