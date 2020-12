Tugevad Saaremaa juured annavad geenierinevuse

Tartu ülikooli veebiajakirjale Peegel antud intervjuus märkis Esko, et kui inimese vanemad ja vanavanemad on näiteks pärit Saaremaalt, on tema genoom natuke teistmoodi kui nendel, kelle kõik esivanemad on näiteks Põlvast, Ida-Virust või Järvamaalt. “Matemaatilises analüüsis paiknevad nad sarnaselt,” ütles Esko. Juhul kui inimese vanemad ja vanavanemad on eri paigust, ei ole kindlat erisust näha.