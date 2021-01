Vaktsineerimine saartel – ülevaate asemel segadus

"Riik, terviseamet ja teised vastutavad ametkonnad on vaktsiinijagamise tsentraalselt küll enda peale võtnud, see aga tähendab, et info sihtrühmade kohta peab kohapealt neile liikuma," vahendas Saaremaa vallavolikogu liige, valla kriisikomisjoni liige Kalle Laanet sotsiaalminister Tanel Kiige seisukohta.