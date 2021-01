Talv toob nii lusti kui ka traumasid

RADA VABAKS! Keidy on üks nendest lastest, kes lume saabudes käib kodus nagu kuuvarjutus ning on võtnud eesmärgiks ära kasutada kõik kaunid talvepäevad, mis ilmavanal pakkuda on – koju tuleb tüdruk vaid korraks sööma ja sooja saama ning siis taas kelgutama! FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl