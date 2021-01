Linnamajandus võitleb lumesupi ja rahva pahameelega

“Meie kergliiklustee on täiesti läbimatu,” kurtis Nasval elav naine. “Küla poolt tuleb traktor, lükkab Laidu bussipeatuseni tee lahti ja keerab tagasi. Need aga, kes elavad Laidu bussipeatusest linna poole, mööda kergliiklusteed kõndima minna ei saa.”

Aleviku elaniku sõnul on kergliiklustee viletsas seisus sestsaadik, kui lumi maha tuli. Tema hinnangul pole ka linnas kergem jalgsi liikuda. “Käia saab ainult sõiduteel, kuskile mujale pole võimalik astuda – igal pool on jää,” rääkis naine. “Kas tõesti on meie vallavalitsejad nii rohelise ilmavaatega, et lund ja jääd ei tohi ka enam teedelt-tänavatelt koristada?” lisas ta.