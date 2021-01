Kalle Laanetist saab uue valitsuse kaitseminister

Ametisse astuv peaminister Kaja Kallas põhjendas Laaneti ministriks valimist sellega, et Reformierakonda kuuluval Laanetil on laialdased kogemused siseturvalisuse valdkonnast.

"Ta on olnud minister ja osalenud kriiside lahendamises," ütles Kallas. "Viimased aastad on ta juhtinud riigikogu riigikaitsekomisjoni ja omab häid teadmisi, et olla tugev kaitseminister."

"Kui oled sellisel tasemel poliittandril tegev, pead igal hommikul olema valmis võtma vastu selle valdkonna portfelli, kus riik sind kõige rohkem vajab," ütles siseministri kogemusega, peagi aga kaitseministeeriumi tööd juhtima hakkav Laanet eile Kadi raadio "Keskpäeva" saates. "Samuti pead olema valmis sellest portfellist vajadusel loobuma kasvõi keset ööd."

Laaneti sõnul kaalus ta põhjalikult enne, kui jah-sõna andis ning arutas ka perega, milliseid muudatusi see otsus pere elukorralduses kaasa toob.

"Jõudsime ühiselt seisukohale, et kui Eesti ja Saaremaa seda vajab, tuleb mul see koht vastu võtta," ütles Laanet.

Kaitsevaldkond pole Laaneti jaoks võõras – kuulub ta ju riigikogu kaitsekomisjoni. "Kindlasti ei lähe uus koalitsioon toimivat süsteemi lammutama, vaid ikka arendama," rääkis Laanet. "Julgeoleku ja turvalisuse poliitika on olnud laias laastus erakondade ülene."

Laaneti hinnangul on kaitsevaldkonnas väga oluline just järjepidevus: "Suunad on ju paika pandud mitte pooleks aastaks, vaid kümnenditeks."

Laanet möönis, et ka kaitsevaldkonna jaoks võiks raha alati rohkem olla. "Kõige olulisem on aga see, kuidas seda raha võimalikult hästi kasutada, et meie heidutussüsteem toimiks ning olukorda "juhul, kui" ei tulekski," rääkis Laanet. "Väga tähtis on ka austus oma liitlaste ja naabrite suhtes. Viisakas ja korrektne suhtlemine on kõige suurem kaitserelv."

Saaremaa vallavolikogu liikme kohalt peab Kalle Laanet uue ameti tõttu tagasi astuma. Samuti astub ta tagasi SA Kuressaare Haigla nõukogu esimehe ametist.

"Vabariigi valitsuse liikme ülesandeid täites on teisi, kõrvalülesandeid praktiliselt võimatu täita, sest seadus seda ei luba," tõdes Laanet, kelle sõnul jääbki tal kõige rohkem kripeldama see, et ei saa ministriameti tõttu enam panustada maakonna tervishoidu ja Kuressaare haigla käekäiku.

"See on valdkond, kus sai palju tehtud ning kus nii palju vahvaid inimesi meie tervise heaks tegutseb," lausus 2018. aasta veebruarist haigla nõukogu esimehena tegutsenud Laanet.

Kalle Laaneti asendusliikmeks Saaremaa vallavolikogus peaks saama Ülar Tänak, kui Tänak sellega nõus on. Laaneti asendusliikmena riigikogus asub aga tööle hiidlane Aivar Viidik, Hiiumaa vallavolikogu esimees.