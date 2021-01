Enn Meri FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Enn Meri, OÜ Merinvest nõukogu esimees, endine riigikoguliige (Vabaerakond):

Oleksin oodanud, et valitsuse moodustavad Reformierakond, SDE ja Isamaa, mitte aga Reformierakond ja Keskerakond. Skandaalid on Keskerakonna mainele pleki jätnud igal juhul. Tore siiski, et Helmedest lahti sai – nendega oli seotud üks pahandus teise järel.

Mulle teeb rõõmu, et Saaremaa mees Kalle Laanet ministrikoha sai ja et valitsuses on nii palju uusi tegijaid. Ka see on tore, et meil on nüüd naispeaminister ja nii palju naisministreid valitsuses.

See on hea, et Tanel Kiik ka uude valitsusse jäi. Sotsiaalministrina oli ta väga kompetentne, küllap saab hästi hakkama ka tervise- ja tööministrina. Arvan, et Taavi Aasast majandus- ja taristuministrina saab samuti asja. Kuna kogu meie toodang läheb ekspordiks, on tähtis, kuidas ajab asju väliskaubandus- ja IT-minister. Andres Sutt Eesti Pangast on minu arvates igati kompetentne mees.

Uuel valitsusel tuleb kõigepealt eelarve rohkem tasakaalu viia. Koroonakriisi ajal on see päris raske. Meil on lisaks tervisekriisile koroonaga seotud majanduskriis, mille lahendamiseks pole eriti palju tehtud. On majandusharusid, mis vajavad kiiresti toetust. Uuel valitsusel tuleb ruttu selgusele jõuda, milline peab Eesti majanduse tulevane struktuur välja nägema. Kuidas hädas olevat turismisektorit toetada ning keda ja kui palju sealt toetada. Töötlev tööstus saab praegu õnneks suhteliselt hästi hakkama.

Tuleviku suhtes olen optimist. Usun, et uus valitsus saab oma ülesannetega hakkama.

Incap grupi president Otto Richard Pukk. FOTO: Arno Mikkor

Otto Richard Pukk, elektroonikatööstuse Incap Group juht:

Ootan uuelt valitsuselt, et nad võtaksid fookusesse tööstuse kui Eesti suurima majandussektori edendamise. Praegu on Eesti tööstuse juhtimine riiklikul tasandil paraku vaeslapse rollis. Eesti tööstuspoliitika vajab järeleaitamist kõigis olulistes valdkondades, olgu nendeks siis finantsinstrumendid, tööjõuküsimus, maksupoliitika, investeeringud teadus-arendustegevusse või koostöö teadusasutustega. Minu nägemuses võiks Eestil olla tööstusminister või teema eest vastutav asekantsler, kes näeks laiemat pilti – poliitilist visiooni Eestist kui nutikast ja kõrgtehnoloogilisest tööstusriigist.

Koroonapandeemia näitas selgelt, et tööstus on Eesti majanduse selgroog, mille najal püsib püsti kogu meie majandus – tööstus moodustab kolmveerandi Eesti ekspordist ja on sektorina suurim tööandja Eestis. Eesti tööstus on kõrgtehnoloogiline ja innovatiivne. Siin luuakse lahendusi, mis aitavad muuta Eesti rohelisemaks, nutikamaks ning muudavad Eesti kõigi jaoks paremaks elukohaks. Me saadame kodumaist toodangut isegi kosmosesse ja Kuu peale. Valitsusel on viimane aeg hakata meid tõsiselt võtma.

Ingrid Põldemaa FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ingrid Põldemaa, Saare maakonna invaühingu juhatuse liige: