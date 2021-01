Küttimine on põtrade arvukust kahandanud

Vahepeal oli põtrade arvukus ja nende tekitatud kahju päris suur. Eestis küündis põtrade arv 20 000-ni, sobivaks loetakse 11 000–12 000 isendit. Nüüd on see arv taas saavutatud. Põtrade arvukuse langust iseloomustab kütitud loomade hulk – 2020. aasta põdrajahihooajal, mis kestis 15. septembrist 15. detsembrini, lasti Eestis kokku 4809 põtra, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 2018. aastal.

Kaido Kaasik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaal kütiti 2018. aastal 398, 2019. aastal 347 ja mullu 287 põtra. “Eelmisel aastal oli juba näha, et ka vasikaid on vähem, seetõttu võeti selleks hoojaks limiit väiksemaks,” ütles Saarte jahimeeste seltsi esimees Kaido Kaasik. Ta täpsustas, et keskkonnaagentuur soovitas Saare maakonnas küttimismahuks 250 põtra, põllumehed tahtsid 350, kokku lepiti 280.

“See on seltsidel ilusasti täidetud. Ka proportsioone arvestades – nii et kolmandik oleks pulle, kolmandik lehmi ja kolmandik vasikaid,” lausus Kaasik, kelle arvates võiks uuel hooajal limiit 250 peale jääda. “Kui rohkem küttida, siis hakkab see juba populatsiooni mõjutama. Praegu kütitakse parimas eas loomi, mis ei ole tegelikult hea. Põhikari peaks olema tugev, et genoom säiliks. Aga kui jahimeestel on kohustus seljas, siis kütitakse paraku kõiki, kes ette jäävad,” rääkis ta.

Rohkem elutseb põtru Kesk-Saaremaal, seda tänu sealsetele sobivatele elupaikadele. Nende arvukust peegeldavad piirkonna suuremad põdrakahjustused.

Ka hirvi on põllumeeste survel viimastel aastatel väga intensiivselt kütitud ja Kaasiku sõnul on märgata nendegi arvukuse langust. Sel hooajal hirvede limiiti ilmselt täis ei lastagi, arvas ta.