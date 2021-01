Kärla-Kihelkonna kolletega lisandus viis koroonapositiivset

Viiruselevik Lääne-Saaremaal on seotud suuresti kooride ja koolidega. Kui varem on kirjutatud, et tegu oli ühe kooriga, siis nüüd on selgunud, et osa kirikukoori inimesi on seotud Kihelkonna ja Lümanda laulukooridega. Seetõttu ongi mitmed inimesed isolatsioonis, lisas vallavanem Tuisk.