Saarepiigad saavad annetusena 3600 hügieenisidet

Aktsiooni Iga Päev Loeb käigus kogusid Always ja Eesti Punane Rist üle saja tuhande hügieenisideme, et pakkuda abi tüdrukutele kõikjal Eestis, kelle jaoks on sidemete nappus igapäevast elu halvav probleem.

2019. aastal noorte naiste hulgas läbiviidud küsitlusest selgus, et pea iga kümnes neiu Eestis on vähemalt korra elus hügieenisidemed rahapuudusel ostmata jätnud ja seetõttu koolist puudunud.

“Eestis on paljude noorte täiskasvanute jaoks menstruatsioon alati olnud tabu, millest avalikult ja vabalt ei räägita ning teema on endiselt põlu all. Kui lisada sinna juurde perekondade vähenenud sissetulekud, mis täna on ühiskonnas järjest aktuaalsem probleem, võivad paljud teismelised jääda oma murega üksi, kui neil ei ole raha hügieenivahendite ostmiseks,” ütles Eesti seksuaaltervise liidu president Jaana Below.