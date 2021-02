SAAREMAA KLUBIL on tulnud loobuda kolmest välismängijast, kuid püssi põõsasse ei visata. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Eelmisel nädalal maksmata palkade pärast probleemidesse sattunud Saaremaa Võrkpalliklubi on rahamured enamjaolt klaariks saanud, kuid loobuda on tulnud kokku kolmest välismängijast. Asemele on leitud esialgu üks.