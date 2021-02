Jõgede turvaliseks ületuseks on ehitatud rippsildu. Igale poole neid siiski ei jagu ning Te Araroal matkajal tuleb harjuda ka märgade jalgadega. See on ka üks põhjustest, miks lõunapoolkera suvel on matkamine mugavam – temperatuur on pärast veetakistuse ületamist märksa soojem. FOTO: Erakogu