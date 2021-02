GOSPA sai peo eest hoiatuse

Terviseamet ütles möödunud aasta lõpus, et see, kas ja missugused sanktsioonid võivad menetluse lõpul spaahotelli jaoks järgneda, oleneb suuresti tõenditest ning kui terviseamet peaks tuvastama eksimusi, võib järgneda hoiatus või ettekirjutus. Välistatud ei olnud ka trahv.

“Praeguses olukorras, kus meil on epideemiline levik, on tulemuslikum tegeleda ennetusega, mitte trahvimisega. Ennetusmeetmed ja üleriigilised piirangud on seatud selleks, et piirata viiruse levikut. Hoiatuse eesmärk on sellele tähelepanu pöörata,” ütles Kirsi Pruudel terviseameti kommunikatsiooniüksusest. Terviseamet alustas Saaremaa Georg Ots Spa Hotelli suhtes menetlust möödunud aasta lõpus – põhjuseks novembri lõpul toimunud Nordecon Betooni juhtivtöötaja rohkete külalistega peetud juubelipidu.