Ühistu juhatuse esimees Kalle Koov märkis Saaremaa vallavalitsusele saadetud kirjas, et Pihtla–Püha teega piirnev piirkond Kuressaare külje all areneb kiiresti ning on lähipoe formaadis kaupluse jaoks perspektiivne. STÜ tahab toidu- ja esmatarbekaupade poe jaoks vallalt otsustuskorras osta Kummeli põik 1 kinnistu, mille hoonestusõiguse seadmise avalikud konkursid on seni läbi kukkunud.