Aastapreemia said Urmas Randma ja Alver Kivi

Alver Kivi on Saaremaa spordielu kajastanud aastakümneid. Ta on panustanud mitme ala arengusse ja talletamisse. Viimati andis ta välja Saaremaa ralli ajalugu kajastanud raamatu. Tema loodud internetiportaal Saaremaa Spordisõber on kõige paremini Saare maakonna spordiinfot kajastav meedium.