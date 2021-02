„Lugesin kord ühe väga inspireeriva mehe raamatut, kes lõi väljakutse nimega 4x4x48,“ rääkis Sannik. See seisneb tema sõnul 4 miili jooksmises iga 4 tunni tagant 48 tunni jooksul. „Mõtlesin, et ka mina olen selleks väljakutseks suuteline ning miks joosta niisama, kui saab samal ajal ka head teha,“ selgitas ta.

„Mulle läks tema lugu väga hinge, sest tal on reaalne võimalus terveks saada,“ põhjendas Sannik. „Tahtsin joosta kellegi nimel, kes seda ise teha ei saa. Just seepärast kutsungi kõiki üles annetama, et ka Leino saaks taas oma lastega õues joosta,“ tõi ta välja oma siira soovi.