Danzumees seadis „Õitsva mere“ mulluste teatritükkide tippu

Aasta parimaks tükiks peab arvustaja Eesti Draamateatris lavastaja Hendrik Toompere juuniori käe all välja tulnud näitemängu „Lehmann Brothers“.

Madis Kalmeti lavale toodud August Mälgu romaani dramatiseeringut nimetab Danzumees 2020. aasta teatrisuve suurimaks elamuseks, mille viimane stseen isegi pisara silmanurka tõi. Ta leiab, et Mälgu romaani näol on tegemist suisa eestlaste ühe tüvitekstiga.

Arvustaja jaoks olid veenvad kõik noored näitlejad: Hannes-poiss Elar Vahteri kehastuses, mees kolme pruudiga nagu kits kolme kuhja vahel - üks üleaedne, asjalik ja omasugune (Grete Jürgenson), teine rikka pere plika (Jaune Kimmel) ja kolmas päevatee kauguselt Pöidelt (Loviise Kapper).

Ta kiidab ka Arvi Mägi, kes isana mõjus hästi nii füüsiliselt kui sõnaliselt. „Ja ta silmad! See on tase, kui (ja veel õues mängitavas lavastuses) näitleja suudab silmadega ka mängida!“ tunnustab Danzumees, lisades, et nauditav oli ka Piret Rauga nüansirikas karakterroll.

„Jah, see on “minu” teater - terav dialoog, saab naerda ja saab kurbust tunda, TUNDA, autentne atmosfäär, hea ansambel, aga säravad eraldi rollid. Leelotajadki tuli kord röömsama, kord kurvema leeloga. No mis Sa hing veel ihkad! Seisvad ovatsioonid tervelt publikult! Seisin ka, üle pika aja,“ resümeerib Danzumees.