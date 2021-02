Silvi Teesalu ⟩ Kiri Mare Tuulingule

Sina kamandasid minu abikaasa koomast üles: “Avo, tee nüüd silmad lahti. Vaata, kes sulle külla on tulnud! Su lapsed on siin.”

Avo avaski vaikselt silmad ning suunas pilgu vasakule, seda aeglaselt paremale vedides ja kui lasteni jõudis, oli ütlemata rõõmus. Ma olin sel hetkel Sulle tänulik. Olin mõelnud, et ta äkki halvatuse tõttu ei saa või ei oska silmalauge tõsta ning vaatamata nägemisvõimele jääbki pimedusse. Loll mõte muidugi. Sina õpetasid Avo ka uuesti iseseisvalt sööma.

Tegelikult ma algul pelgasin Sinu järsuvõitu tõsidust ning kiiret tegutsemist patsiendi protseduuridel. Nüüd, mitmeid kordi teie, meedikute tööd jälginud, tean, kui palju tegemist teil vahetuse jooksul on, ning ka Sinu tõsidus on seotud tööga – vaja kõik ja kähku läbi mõelda ning siis ära toimetada.

Nüüd tean ka, et Sul on palju kaastunnet ja hoolivust kõigi patsientide jaoks. See iseloomustab kõiki teisigi Kuressaare haigla töötajaid. Oled noor või vana, haiglas töötavate inimeste abile võid loota, nii palju kui nemad suudavad aidata, seda nad teevad.