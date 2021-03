Kui sul on kodus suurrätt eelmisest sajandist, tuleta meelde ja pane kirja: kellele see kuulus, kes kudus, millal või kuidas rätt teie perre sattus. Eriti oodatud on suurräti kasutamisega seotud isiklikud mälestused. Kui vähegi võimalik, tuleks rätist (ka siis, kui see on kahjustada saanud) teha foto. See kõik on meie lähiajalugu ja sellisena tähtis.