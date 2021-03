Ferrum saab suveks uue vormi ja sisu

Ferrum Kaubamaja OÜ juhatuse liige Jaan Lott ütles Saarte Häälele, et aastal 2002, mil ärihoone uksed avas, oli Kuressaare ettevõtluspilt hoopis teistsugune ja maja pidi toimima südalinna kaubanduskeskusena. “Tänaseks on olukord muutunud ja Ferrum kaubanduskeskuste kaalukategoorias kindlasti enam ei võistle. Ta on ärimaja, mis vajab uut kontseptsiooni,” tõdes ta.

Lott nentis, et praegu on keskus natuke killustunud ja üksikutel äridel pole väga oluline, kuidas läheb majal tervikuna. “Neil on oma uks ja nende äri käib suhteliselt sõltumatult, kuna maja lisaväärtust ei paku,” sõnas Lott, lisades, et arendusplaane tehti juba aasta tagasi, kuid koroonapandeemia tõttu tuli need ümber kirjutada.