Puhub edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 m/s, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 10-15, puhanguti 20 m/s, pärast keskööd pöördub kõikjal loodesse ja püsib tugevana. Õhutemperatuur on -1..+3, hommikuks langeb juba-1..-6°C-ni. Ettevaatust, teedel suureneb libeduseoht!

Loodetuul tugevneb hommikul sisemaal puhanguti 15-20, rannikul 20-25 m/s (vastu Läänemerd on ka tugevamaid tuuleiile). Päev tuleb sagedaste lumehoogudega ja lõõtsub kõle loodetuul - rünksajupilved liiguvad üle mandri lõuna/kagu suunas ja nende all on lumehood mõõdukad ning tuulepuhangud äkilised.