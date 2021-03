Haigla ootab kaitsesüsti saama poolt tuhandet eakat

SA Kuressaare Haigla juhatuse liikme, ravijuht Edward Laane sõnul vaktsineeritakse soovijaid AstraZenecaga pühapäeval kell 9-16 ning kohaks on valitud haigla koolitussaal, kus on piisavalt ruumi tulijate hajutamiseks.

Ravijuhi sõnul ei pruugi vaktsineerimisaegu kõigile jätkuda. “Sisuliselt on see ju elav järjekord,” tähendas ta. “Inimestel tuleb mõista, et kes seekord vaktsineerima ei pääse, peavad ootama järgmist võimalust. Haiglal ei ole ju võimekust analüüsida, kellel on vaktsiini tarvis kohe ja kellel võiks see ka hilisemaks jääda.”