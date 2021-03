Liis Juulik, Saaremaa vallasekretär, nendib, et menetluslikult ei ole kahe asustusüksuse ühendamine keerukas protsess. Saaremaa vallaks ühinemisel tegid ühinevad omavalitsused läbi mitmeid selliseid protsesse, eelkõige nimede muutmiseks. Küll on tema sõnul oluline, et muudatus oleks põhjendatud. Peab olema selge, millised on need elulised asjaolud peale selle, et mõnes paigas on ühel pool tänavat Kuressaare ja teisel Kudjape. Otsust peab toetama kohalik kogukond ning rolli võib mängida ka ajalooline asustus-jaotus. Mitmesugused eeskirjad kehtivad samamoodi mõlemas paigas. Näiteks heakorra eeskiri kehtib tiheasustusalal, mida mõlemad ka on.