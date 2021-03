Merybeli ema Merle Kiiver ütles, et kui nad selle nädala esmaspäeval olid lahketelt puudelt saanud viis liitrit vahtramahla, oli üsna pea selge, et kõike seda pere ise ära ei tarbi.

“Mõtlesime, mis me sellega siis teeme, ja Merybel pakkus, et paneme müüki!” rääkis Merle. Et oleks koht, kus mahla müüa, otsustati tee äärde väike müügipunkt korraldada. “Leidsime kuurist veidi kraami ja kloppisime miskit kahe tunniga kokku. Merybel pani sinna püsti ka oma mängutelgi, kuhu sisse läks vana veinitünn, millele on auguke sisse tehtud. Sinna saavad kliendid raha jätta.”