Kõrgeimad näitajad on Harjumaal (2154) ja Lääne-Virumaal (2096). Nädal tagasi, 11. märtsil küündis Saaremaa nakatumisnäitaja rekordilise 2043-ni, pärast seda on number hakanud langema. Haiglaravil viibis Kuressaares eile 16 Covid-patsienti. See on kümne võrra vähem kui nädal tagasi.