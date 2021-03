Ringtee ärikeskus kavandab laiendust

KESKUSEHOONE on kavandatud ühekorruselise kaubandushoonena, mis on jagatud eraldiseisvateks büroo- ja laopindadeks, mida on võimalik üksteisest sõltumatult kasutusele võtta või neid omavahel liita suuremaks äripinnaks. FOTO: RINGTEE ÄRIKESKUS /SIKASSAARE VANAMETALL