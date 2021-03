Lasteaedades käib kohal kolmandik lastest

“Meil on läinud väga hästi ja rahulikult,” tõdes Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia direktor Liis Madisson, lisades, et lapsi tuuakse lasteaeda tõepoolest vähem. Laste kojujätmist soodustas ühelt poolt valitsuse palve ja teisalt valla lubadus kodus oldud päevade eest kohatasu mitte võtta. “Kui vanemal on töökohustused, siis loomulikult on lasteaed avatud ja ta saab lapse lasteaeda tuua,” kinnitas Madisson.