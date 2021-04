Ettepanekud ületavad kaasava eelarve mahtu 14-kordselt

Ettepanekute kaardil on 20 erinevat asukohta Saaremaal, lisaks on laual ka paar üle-Saaremaalist ideed, mis annab kaasvale eelarvele uue mõõtme. Ettepanekute hulgas on nii väiksemaid kui ka mastaapsemaid ettevõtmisi. Enamus ehk 25 küündivad oma maksumuselt maksimumsummani, mis näitab, et kaasav eelarve on vägagi oodatud toetusmeede.

Abivallavanem Kristiina Maripuu märkis, et tänavune ettepanekute hulk on arvult võrreldav esimese kaasava eelarvega aastal 2019, mil käidi välja 38 ideed. „Saarlastel on palju tõeliselt toredaid ja läbi mõeldud ideid ning algatusi on esitatud üle Saaremaa valla – Abrukast Orissaareni. Kaasava eelarve ideede teostusel omaosalust ei nõuta ja toetussumma suurus on igati arvestatav. Kindlasti on plussiks seegi, et edu korral saab ideid juba kahe kuu pärast teostama asuda,“ sõnas ta.