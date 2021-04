Seda, et valitsus piiranguid 25. aprillini pikendab, oli oodata. Tahaksin aga loota, et kui nakatumisnumbrid meil veelgi langevad, tehakse piirangute osas piirkondlikke erisusi. See on ka teadusnõukoja ettepanek. Piirkonniti tuleks vaadata just haridusasutusi. Mõistan, miks on mõttekas lapsi aprillivaheaja lõpuni kodus hoida. Neis piirkondades, kus nakatumiskordaja on 0,8 ja väiksem, võiks pärast vaheaega aga hakata koole lahti tegema.