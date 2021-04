Läätsa ettevõtja ei jäta liiklusohutust nõudes jonni

Varem on amet eitavalt vastanud nii Läätsa elanike samateemalistele ettepanekutele seoses Läätsat läbiva maantee uuendustöödega kui ka külaelanike mullu detsembris tehtud samasisulisele pöördumisele.

“Kas tõesti peab juhtuma halvim?” küsisid toona elanikud ja nüüd Tiit Reinfeld. Muret teeb Läätsa rahvale, et kuigi külavahel on kiirusepiirang 70 km/h, ei pea autojuhid sellest kinni. Eriti ohtlikud on täislastis raskeveokid.