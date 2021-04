Tänane kaitsepookimine haiglas jääb ära

Edward Laane FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Haigla ravijuht Edward Laane selgitas, et lubatud oli 600 vaktsiinidoosi, kuid selgus, et tuleb kõigest 300. Seda kasutati riskirühmades olevate saarlaste kaitsepookimiseks pühapäeval.

Vaktsineeritavate sihtgrupp olid 1956 ja varem sündinud kodanikud, samuti 1961. aastal ja varem sündinud riskirühma diagnoosidega patsiendid. Pühapäeval selgus, et nende huvi on väike ja vaktsiini jäi üle. Laane sõnul tuleb nüüd mõelda, mida jäägiga ette võtta.

Edward Laane hinnangul on massvaktsineerimist Saaremaal mõtet korraldada nii, et lasta vaktsiinid vabaks. “Et need, kes soovivad, sõltumata vanusest ja riskirühmast, saavad tulla vaktsineerima,” selgitas Laane. Tema sõnul peaks seda tegema haigla koostöös perearstidega, siis saaks 1500 või 2000 inimest päevas ära vaktsineerida.

Haigekassa juht Rain Laane ütles eilsel terviseameti pressikonverentsil, et lõppenud nädalavahetuse õppetund on see, et kui korraldada massvaktsineerimist, siis tulevad kohale inimesed, kes on kindlad, et nad seda vaktsiini soovivad. “Ükski doos suurel vaktsineerimisel raisku ei läinud. Doosid, mis jäid üle, lähevad perearstidele,” lisas Laane.

Saare maakonnas oli eilehommikuse seisuga Covid-19 vastu vaktsineeritud 8529 inimest, kellest 1853 on saanud mõlemad doosid.

Eilse seisuga on Eesti täiskasvanud elanikkonnast vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud ligi 21%. Vanusegruppide lõikes on vaktsineerimisega hõlmatus kõige kõrgem üle 80-aastaste seas, kellest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 45% (Saare maakonnas enam kui 70%).

Kõigist üle 70-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 42% (Saare maakonnas rohkem kui 50%).

Kui märtsi esimesel nädalal tuli maakonda ühes päevas keskmiselt juurde 49 uut positiivset koroonatesti tulemust, siis eelmisel nädalal langes sama näitaja üheksani. Viimase 14 päeva nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on Saare maakonnas märtsi algusega võrreldes samuti vähenenud 3,6 korda: 1. märtsil oli näitaja 1711 ja 5. aprillil 469.

Eile lisandus terviseameti andmetel Saaremaa valda neli positiivset koroonatesti tulemust, neist kaks linna. Kokku tehti 49 testi. Pühapäeval uusi nakatunuid ei tuvastatud (teste kokku 70).