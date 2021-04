Seksuaalvägivalla ohvrid, küsige abi!

Oma kogemusest saab asjatundjaga rääkida ohvriabi kriisitelefonil 116 006 eesti ja vene keeles, pöörduda on võimalik ohvriabitöötajate juurde üle Eesti ning liituda saab ka seksuaalvägivalda kogenute tugigruppidega.

Meedias ilmunud lugude valguses näeme, et inimesed on üha rohkem altid rääkima neile varasemas eas osaks saanud seksuaalse väärkohtlemise kogemusest. Kuna teemad on äärmiselt delikaatsed ja neid kogemusi võidakse endaga kaasas kanda terve elu, julgustame pöörduma abi saamiseks ükskõik mis vanuses inimesi ja ükskõik kui ammu aega tagasi asetleidnud juhtumite tõttu.