Rahvusarhiivis on vabatahtlikud pea 200-aastastest vallakohtu raamatutest dešifreerinud üle 50 000 juhtumi, millest Saare maakonna kohta käib 1500. Saarte Hääl esitab allpool pistelise ülevaate, mis mured talurahval 19. sajandil selle algusest kuni lõpuni olid.

Kohtusse jõudsid tihti kõige tavalisemad naabrite vaidlused. Näiteks 1827. aastal kaebas Larratsi Mart kohtusse oma onu Toomase, kes olla tema akende alla aia teinud ja sellega Mardi elamise ära pimendanud. Toomas ütles, et temal oli luba olemas. Kohus käskis, et vöörmünder (vallaametnik) Kannika Mihkel "sedda oigeks sünnitab et möllemad rahhule jawad".