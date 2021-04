JUHTKIRI ⟩ Pelgupaik ääremaal

Saartel asuvad maamajad on mandriinimeste silmis suurepärane pelgupaik, kus linnakärast eemal korraks aeg maha võtta ja oravarattalt maha astuda. Isegi kui vastsoetatud maamaja kordategemine nõuab aastatepikkust tööd – seda tööd teed ju endale.

Öelgu statistika, mida tahes, inimeste koroonahirm on hakanud ääremaid tasapisi ellu äratama. Vahest tõesti ainult suveks või nädalalõppudeks, ent asi seegi. Kui tühjaks jäänud külades aastaid unaruses seisnud majad elamiskõlblikeks kõpitsetakse ning rohtu kasvanud ja võsastunud krundid taas korda saavad, külapoodidesse rohkem kliente ja maaraamatukogudesse lugejaid juurde tuleb, on see ju suur pluss.