Kuressaare haigla tõmbab COVID-i osakonda koomale

Haigla ravijuht Edward Laane kinnitas, et Kuressaare haiglas on jätkuv valmisolek ravida Covidi-haigeid 28 voodikohal. “Oleme valmis kohti sulgema ja suveks on plaanis jätta isolaatorid nelja patsiendi raviks,” ütles ta. “Konkreetne koroonakohtade arv sõltub aga nakatumise tasemest ning kui selleks tekib vajadus, siis teeme kohti juurde.”