Püsiühenduse teemaga puhtalt lehelt

Suure väina püsiühendus ehk nn Saaremaa silla või veealuse tunneli rajamine on juba pika habemega teema, mida esimest korda käsitleti eelmise sajandi lõpus. Kümnete aastate jooksul on seda temaatikat korduvalt käsitletud, tehtud erinevaid uuringuid ja rahvaküsitlusi.

Kõige õigem on siiski alustada puhtalt lehelt nii, et võtame arvesse kõik senitehtud uuringud ja küsitlused, kuid vaatame neile värskelt otsa ja hindame neid tänasest majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonnaalasest perspektiivist lähtudes.

Möödunud aasta suvel algatas vabariigi valitsus riigi eriplaneeringu eesmärgiga töötada välja Suure väina püsiühenduse asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aluspunktid. Praegu on käsil ettevalmistustööd selle planeeringu jaoks ehk lähteseisukohtade koostamine. Ministeeriumi konsultant on riigihanke võitnud infrastruktuuri-, planeeringute ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõte Skepast & Puhkim OÜ koos oma partneritega.

Meie meeskonda kuulub nii teede ja sildade spetsialist kui ka ekspert, kelle ülesanne on hinnata püsiühenduse sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid. Samuti on ekspertide tiimi kaasatud hulk loodusvaldkondade konsultante: linnustiku uurijad Veljo Volke ja Leho Luigujõe, mereimetajate ja viigrite spetsialist Mart Jüssi, kalastiku ja kalanduse spetsialist Markus Vetemaa, merepõhjaelustiku ja -taimestiku spetsialist Georg Martin ning nahkhiirte spetsialistid vennad Oliver ja Rauno Kalda. Meie töösse on kaasatud riigi parimad eksperdid, et anda lõplik hinnang sellele, kas me peame looma püsiühenduse Eesti kõige suuremate saartega, millel on samuti ülioluline potentsiaal nii ettevõtluse kui ka turismi seisukohalt.

Kas parvlaevad jäävad?

Hetkel oleme alles töö alguses, kuid meie eesmärk on saada planeeringumenetluse käigus lõplik vastus, kas püsiühenduse silla või tunneli näol saab mandri ja saarte vahele rajada või pole see (näiteks looduslike tingimuste või kohalike vastuseisu tõttu) võimalik ja kõige parem lahendus on jätkata ühendust parvlaevadega.

Meie ülesanne on välja selgitada nii silla, tunneli kui ka parvlaevaühenduse positiivsed ja negatiivsed aspektid. Parvlaevaühenduse osas tuleb saada selgust, kas see on pikas perspektiivis jätkusuutlik, kas liinivõrku peaks tihendama ja uusi praame liinile juurde tooma ning milline on praamiliikluse ökoloogiline jalajälg.

Ka varasemad uuringud on välja toonud, et parvlaevaühendus säilib mingil määral ka siis, kui mandri ja saarte vahel on püsiühendus. Kindlasti on seda vaja üleminekuperioodil, ent ka tagavaravariandina puhuks, kui püsiühendusega peaks midagi juhtuma. Pole välistatud seegi, et parvlaevad jäävad sõitma turistide jaoks, kelle jaoks pole kiire väinaületus nii oluline.

“Meie jaoks on väga tähtis kohalikelt inimestelt ja ettevõtetelt saadav info.Nad teavad, kus on kevaditi hülgeid nähtud või kus lendavad nahkhiired.”

Seega hetkel me ei välista ühtegi varianti, vaid pigem seame eesmärgiks pakkuda kõigi jaoks parimat lahendust, mille uurimisega edasi minna.