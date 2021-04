Saare maakonna koroona nakatumisnäitaja on 209

Eestis kokku laekus esmaseid positiivseid teste eile 472. Viimase 14 päeva nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 536 ja Saare maakonnas 209, mis on maakondade arvestuses madalaim näitaja.

Saare maakonnas oli eilseks Covid-19 vastu vaktsineeritud 9812 inimest, kellest 4504 on saanud mõlemad doosid. 80-aastastest ja vanematest inimestest on Saare maakonnas vähemalt üks kord vaktsineeritud 73%. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 73,4% ja 60–69 aastaste seas 59,5%.