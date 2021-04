Saare maakonna spordistipendiumi konkursil saavad osaleda maakonnast pärit, spordialase tegevusega silma paistnud kuni 25-aastased noored, kes õpivad taotluse esitamise hetkel kõrgkoolis. Stipendiumiga väärtustame noorsportlaste hulgas kõrgharidust ja soovime süvendada neis veendumust, et aktiivse sporditegemise kõrvalt on võimalik ka kõrgharidust omandada.

Esmakordselt toetuse jagamise 10-aastase ajaloo jooksul on stipendiumi suuruseks 1000 eurot. Senine toetus on jäänud vahemikku 500–750 eurot. Stipendiumit suurendati SSMA juhatuse otsusega, et väärtustada veelgi noore inimese õpinguid ja spordialast tegevust ning anda noore tegevusele märgatavat tuge.